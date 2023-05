Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 56,52 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 61,08 USD. Bei 60,87 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,38 USD. Bisher wurden heute 312.406 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 20.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,46 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 6,69 Prozent niedriger. Am 11.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 11,57 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,00 USD.

Am 24.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,64 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.959,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.502,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,61 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

