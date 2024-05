Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 62,23 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 62,23 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,42 USD an. Bei 62,22 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 189.874 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,75 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 2,38 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 51,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,94 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 67,25 USD angegeben.

Am 30.04.2024 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,72 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 11,26 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,99 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 23.07.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2024 2,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren verdient

Vor Abgang von Melinda Gates: Der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2024

Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen