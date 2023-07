Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zieht am Mittag an

Coca-Cola im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Coca-Cola. Im Tradegate-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 56,26 EUR. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,38 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,14 EUR. Bisher wurden via Tradegate 11.924 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 65,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,09 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,54 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 5,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,50 USD.

Coca-Cola ließ sich am 24.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,64 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 10.959,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.502,00 USD erwirtschaftet worden.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

