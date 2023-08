Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 60,76 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 60,76 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,79 USD zu. Bei 60,27 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 268.611 Coca-Cola-Aktien.

Bei 64,99 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 6,96 Prozent zulegen. Am 11.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,02 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 26.07.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.966,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.302,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 25.10.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,64 USD fest.

