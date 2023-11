Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Mittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Coca-Cola befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 53,57 EUR ab.

Um 12:02 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 53,57 EUR. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 53,50 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 53,74 EUR. Bisher wurden via Tradegate 6.012 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 61,30 EUR erreichte der Titel am 02.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 14,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 8,44 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 66,80 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.10.2023. Das EPS belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.953,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.047,00 USD eingefahren.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

