Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Im Tradegate-Handel kam die Coca-Cola-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 53,74 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:07 Uhr bei 53,74 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 53,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 53,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,74 EUR. Bisher wurden via Tradegate 819 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,07 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (49,05 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 9,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 66,80 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 24.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.953,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.047,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

