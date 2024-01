Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 54,14 EUR bewegte sich die Coca-Cola-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 12:03 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 54,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 54,36 EUR. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 54,06 EUR. Bei 54,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 10.030 Coca-Cola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2023 bei 59,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,53 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 49,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 9,40 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,69 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.953,00 USD – ein Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11.047,00 USD erwirtschaftet hatte.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 18.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,69 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

