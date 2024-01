Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Donnerstagvormittag nach

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 58,93 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 58,93 USD. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 58,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,75 USD. Bisher wurden heute 23.042 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,86 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 10,07 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2023 bei 51,56 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 12,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.953,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Coca-Cola dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,69 USD im Jahr 2023 aus.

