Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 71,34 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 71,34 USD zu. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,36 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,93 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 799.997 Stück.

Bei 73,52 USD erreichte der Titel am 05.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 57,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,01 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,50 USD.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,46 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 28.04.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Schwacher Handel: Dow Jones sackt schlussendlich ab

Schwacher Handel: Dow Jones liegt am Freitagnachmittag im Minus