Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 63,81 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 63,64 USD. Bei 64,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 364.560 Coca-Cola-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,20 USD erreichte der Titel am 26.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 18,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,00 USD.

Am 24.04.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 10.959,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.470,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,72 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,61 USD je Coca-Cola-Aktie.

