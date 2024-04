Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 62,21 USD zu. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,59 USD aus. Bei 61,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 864.167 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei 64,68 USD erreichte der Titel am 02.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 3,97 Prozent wieder erreichen. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,14 Prozent.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,80 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 13.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,95 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 10,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Coca-Cola.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,81 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt schlussendlich zurück

Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

Minuszeichen in New York: Das macht der Dow Jones mittags