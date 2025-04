Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 71,97 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 71,97 USD. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,94 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 359.049 Coca-Cola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 3,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,02 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,00 USD.

Am 11.02.2025 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,46 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,32 Mrd. USD im Vergleich zu 10,94 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 27.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,96 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

