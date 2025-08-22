Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 69,93 USD nach.

Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 69,93 USD nach. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 69,78 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 70,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 395.971 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Bei einem Wert von 60,62 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 13,32 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,94 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 79,00 USD angegeben.

Coca-Cola veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,72 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

