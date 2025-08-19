Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Montagabend schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 69,12 USD.
Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 69,12 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,05 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,00 USD. Zuletzt wurden via New York 1.009.637 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 7,61 Prozent zulegen. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,62 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,30 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2024 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,00 USD an.
Coca-Cola gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 12,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,31 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Coca-Cola am 22.10.2025 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,98 USD je Coca-Cola-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
