Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,6 Prozent auf 60,47 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 60,55 EUR. Bei 60,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 16.835 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2022 auf bis zu 65,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 7,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2021 bei 46,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,83 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 66,67 USD.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.044,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.063,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Coca-Cola am 09.02.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

