Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagmittag im Aufwind

Coca-Cola im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 52,93 EUR.

Die Aktie notierte um 21:59 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 52,93 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 53,09 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 52,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.677 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 03.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 60,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 49,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,80 USD.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,69 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.953,00 USD – ein Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11.047,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,68 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

