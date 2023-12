Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 52,93 EUR.

Die Aktie legte um 21:59 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 52,93 EUR zu. Bei 53,09 EUR erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 52,55 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 28.677 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2023 markierte das Papier bei 60,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,81 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 49,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,80 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.953,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 11.047,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,68 USD je Aktie aus.

