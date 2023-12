Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Coca-Cola im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 52,93 EUR zu.

Um 21:59 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 52,93 EUR. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,09 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 52,55 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 28.677 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,77 EUR. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 12,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 66,80 USD.

Am 24.10.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,69 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.953,00 USD – ein Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11.047,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,68 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

