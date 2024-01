Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tritt am Freitagmittag auf der Stelle

Aktie im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im Tradegate-Handel kam die Coca-Cola-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 54,56 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:03 Uhr die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 54,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 54,82 EUR. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,45 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 54,74 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 12.038 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,30 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,69 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 49,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,67 USD.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.953,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.02.2025.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

