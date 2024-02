Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag nahezu unverändert

So bewegt sich Coca-Cola

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Mit einem Wert von 61,20 USD bewegte sich die Coca-Cola-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Coca-Cola-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 61,20 USD. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,27 USD aus. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,97 USD aus. Bei 61,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 322.641 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,99 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,19 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 15,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,95 USD aus. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 13.02.2024 vor. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.948,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.195,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2024 2,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Erneut Berkshire Hathaway-Aktien veräußert: Diese Beteiligungen hielt der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im Schlussquartal 2023

Coca-Cola in Deutschland mit Umsatzplus dank Energy-Drinks

Warren Buffett: "Das beste Geschäft, in dem ich je war"