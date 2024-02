Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteidigt Stellung am Montagvormittag

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich zuletzt im AMEX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 61,25 USD an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 22:15 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via AMEX bei 61,25 USD. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 61,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 61,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,24 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.572 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 64,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 5,89 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2023 bei 51,56 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,82 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,95 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 66,00 USD angegeben.

Am 13.02.2024 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.948,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.195,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie.

