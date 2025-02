Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag schwächer

Coca-Cola im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt fiel die Coca-Cola-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 70,95 USD ab.

Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 70,95 USD nach. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 70,68 USD. Bei 71,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 507.236 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 17.04.2024 Kursverluste bis auf 57,94 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 18,34 Prozent wieder erreichen.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,94 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,01 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,50 USD aus.

Coca-Cola veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 28.04.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,96 USD fest.

