Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 22:15 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 60,41 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,23 USD aus. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,31 USD. Bisher wurden via AMEX 34.993 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 65,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,34 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2022 bei 54,06 USD. Mit Abgaben von 10,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 68,00 USD.

Am 24.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,64 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 10.959,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.502,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,35 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

