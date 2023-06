Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Coca-Cola befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 60,43 USD ab.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 60,43 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 60,42 USD. Bei 61,20 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 329.316 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,46 USD. Dieser Kurs wurde am 20.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2022 Kursverluste bis auf 54,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,62 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 10.959,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.502,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,61 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

