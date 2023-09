Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag leichter

Kurs der Coca-Cola

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 56,82 USD.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 56,82 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,65 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 56,71 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 331.870 Coca-Cola-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 64,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 14,38 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,02 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,94 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Coca-Cola ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11.966,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.302,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 24.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,64 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

