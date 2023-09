Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 57,00 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 57,00 USD. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 56,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 57,44 USD. Zuletzt wurden via AMEX 25.721 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,86 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,79 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2022 Kursverluste bis auf 54,06 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 5,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 26.07.2023. Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.966,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Coca-Cola die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich im Plus

NYSE-Handel Dow Jones legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Dow Jones aktuell: So steht der Dow Jones mittags