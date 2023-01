Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag ohne große Veränderung

Die Coca-Cola-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:22 Uhr bei 55,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 56,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 55,81 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,83 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.780 Coca-Cola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 65,12 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 14,04 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.02.2022 auf bis zu 51,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 8,93 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 66,83 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 25.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 USD, nach 0,65 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.063,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.044,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,15 Prozent gesteigert.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.02.2023 erwartet. Coca-Cola dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2022 2,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

