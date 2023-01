Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verliert am Freitagvormittag

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 56,03 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 56,00 EUR. Mit einem Wert von 56,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 450 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,16 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2022 bei 51,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 8,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,83 USD.

Am 25.10.2022 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei 0,69 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,65 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.063,00 USD – ein Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 10.044,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.02.2023 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,49 USD je Aktie aus.

