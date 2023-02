Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag in Grün

Die Coca-Cola-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:19 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 56,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 56,99 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 56,99 EUR. Bisher wurden heute 1.354 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 19.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 12,68 Prozent Luft nach oben. Bei 52,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,64 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,67 USD.

Am 14.02.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,45 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.100,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 9.470,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.04.2023 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Viertes Quartal 2022: So hat der von Ray Dalio gegründete Hedgefonds Bridgewater Associates investiert

Viertes Quartal 2022: So hat Starinvestor Jeremy Grantham im letzten Quartal investiert

So fulminant wirken sich reinvestierte Dividenden auf das eingesetzte Kapital aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com