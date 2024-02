Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 60,71 USD.

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 60,71 USD. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 60,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 60,48 USD nach. Mit einem Wert von 60,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 272.417 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 64,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 7,05 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,09 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,95 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,00 USD.

Am 13.02.2024 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.948,00 USD im Vergleich zu 10.195,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,82 USD im Jahr 2024 aus.

