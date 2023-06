Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola fällt am Dienstagmittag

Coca-Cola im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 55,77 EUR.

Der Coca-Cola-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:02 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 55,77 EUR. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,77 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,27 EUR. Zuletzt wechselten 8.277 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,31 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 17,11 Prozent wieder erreichen. Am 03.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 54,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,00 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 24.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,68 USD gegenüber 0,64 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.502,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.959,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Coca-Cola-Aktie.

