Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 56,57 EUR ab.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 11:58 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 56,57 EUR. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 56,43 EUR. Mit einem Wert von 56,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 14.449 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei 65,31 EUR erreichte der Titel am 27.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Am 11.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,54 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 5,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 67,67 USD angegeben.

Coca-Cola ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.966,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.302,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 25.10.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,62 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Coca-Cola-Aktie höher: Coca-Cola zieht Wachstumsprognose an

Ausblick: Coca-Cola legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Coca-Cola-Investment eingefahren