Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 53,62 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:55 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 53,62 EUR zu. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,78 EUR an. Bei 53,61 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.039 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,51 Prozent. Am 26.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,31 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 0,58 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 26.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11.966,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.302,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

