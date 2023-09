Kursverlauf

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag billiger

27.09.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 56,27 USD.

Werbung

Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 56,27 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 56,23 USD. Bei 56,36 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 340.862 Coca-Cola-Aktien umgesetzt. Bei 64,99 USD markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 54,02 USD. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 4,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.966,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.302,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,88 Prozent gesteigert. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 22.10.2024. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,64 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Coca-Cola bedeutet Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich im Plus NYSE-Handel Dow Jones legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com