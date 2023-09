Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 56,54 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 56,54 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 56,45 USD. Bei 56,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 21.304 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Bei 64,86 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,72 Prozent hinzugewinnen. Am 11.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,06 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 4,39 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 11.966,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.302,00 USD umgesetzt.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Coca-Cola rechnen Experten am 22.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,64 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

