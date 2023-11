Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 58,41 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Coca-Cola-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 58,41 USD ab. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,28 USD nach. Bei 58,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 326.641 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,99 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 11,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 51,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,80 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11.953,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.047,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

