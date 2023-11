Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteuert sich am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 58,51 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 19:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,1 Prozent auf 58,51 USD zu. Bei 58,66 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,58 USD. Zuletzt wurden via AMEX 11.728 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,86 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 9,79 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2023 auf bis zu 51,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 11,88 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,80 USD an.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 11.953,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.047,00 USD umgesetzt worden waren.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

GMO-Portfolio: Das hat sich im Depot von Starinvestor Jeremy Grantham im dritten Quartal 2023 geändert

Bei welchen Marken Sie unbemerkt ein Produkt von Coca-Cola kaufen

Verluste in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein