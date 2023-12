Blick auf Coca-Cola-Kurs

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Mittwochvormittag

27.12.23 09:22 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 58,58 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 58,58 USD zu. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 58,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 58,14 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 12.277 Aktien. Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 10,72 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2023 auf bis zu 51,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,80 USD. Am 24.10.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,69 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.953,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.047,00 USD im Vorjahreszeitraum. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie. Redaktion finanzen.net

