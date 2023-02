Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Mittag ab

Die Coca-Cola-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:54 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 56,40 EUR. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,26 EUR nach. Bei 56,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.239 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 65,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 51,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,71 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,67 USD aus.

Am 14.02.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,45 USD je Aktie eingenommen. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.100,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.470,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,60 USD fest.

