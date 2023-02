Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit Einbußen

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 03:59 Uhr um 1,1 Prozent auf 55,90 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.528 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 65,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 51,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 7,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 14.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.100,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 9.470,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

