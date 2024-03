Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Coca-Cola

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 61,21 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 61,21 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 61,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,12 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 345.519 Coca-Cola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,99 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 5,82 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,78 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,95 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Am 13.02.2024 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.948,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.195,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Coca-Cola am 23.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2024 2,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren verdient

NYSE-Handel Dow Jones fällt schlussendlich

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones startet in der Verlustzone