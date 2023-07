Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 57,19 EUR.

Um 12:01 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 57,19 EUR. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 57,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 56,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 11.803 Coca-Cola-Aktien.

Am 27.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 65,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 14,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 53,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,67 USD.

Am 26.07.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.966,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.302,00 USD in den Büchern standen.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,63 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

