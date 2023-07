Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag freundlich

Coca-Cola im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 62,53 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 62,53 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 62,77 USD. Bei 62,53 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 271.175 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 65,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 4,69 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2022 auf bis zu 54,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 15,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,67 USD aus.

Am 26.07.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 0,78 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,88 Prozent auf 11.966,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.302,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,63 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

