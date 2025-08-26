Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 68,76 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 68,76 USD. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 68,56 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 68,79 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 374.959 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei 74,38 USD markierte der Titel am 23.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 7,56 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 11,84 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 22.07.2025. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hat Warren Buffett 2025 verpasst