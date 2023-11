Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Dienstagmittag seitwärts

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 53,37 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 12:03 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 53,37 EUR. Bei 53,49 EUR erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 53,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 5.153 Stück.

Bei einem Wert von 61,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2022). Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 12,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 49,05 EUR. Abschläge von 8,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 66,80 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,74 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

