Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 58,50 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 58,50 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 58,63 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 58,36 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 58,39 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 371.489 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,99 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,09 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 11,88 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,80 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.953,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.047,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

