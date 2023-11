Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich zuletzt im AMEX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 58,49 USD an der Tafel.

Die Coca-Cola-Aktie kam im AMEX-Handel um 22:15 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 58,49 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,66 USD an. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,30 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,61 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 30.887 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,86 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 10,89 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (51,56 USD). Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 11,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,80 USD.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.953,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,68 USD im Jahr 2023 aus.

