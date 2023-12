Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 58,79 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Coca-Cola konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 58,79 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 58,87 USD. Mit einem Wert von 58,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 239.362 Coca-Cola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,99 USD. 10,55 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 51,55 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,32 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,80 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.953,00 USD im Vergleich zu 11.047,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Große Gewinne für Gold, Silber und Kryptowährungen: Das sind die "Outrageous Predictions 2024" der Saxo Bank

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen

Aus der Apotheke in die Welt: Wie Coca-Cola zum Softdrink-Giganten wurde