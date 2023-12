Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Vormittag an Fahrt

So entwickelt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 22:15 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 58,70 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,74 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 58,62 USD. Bisher wurden heute 22.558 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 51,56 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 12,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,80 USD.

Am 24.10.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11.953,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.047,00 USD erwirtschaftet worden.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

