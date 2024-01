Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Mit einem Kurs von 59,34 USD zeigte sich die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Im New York-Handel kam die Coca-Cola-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 59,34 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 59,34 USD. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 59,18 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 59,30 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 350.441 Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,99 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 9,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 13,13 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,67 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.10.2023. Das EPS belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11.953,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.047,00 USD umgesetzt worden waren.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2025 dürfte Coca-Cola die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,69 USD je Coca-Cola-Aktie.

